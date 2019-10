„Gebruik honden bij uitschakelen Baghdadi opvallend”

Opvallend aan de uitschakeling van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi is de grote rol die honden speelden.

Opmerkelijk is ook dat de Amerikaanse special forces die met acht helikopters naar de schuilplek van de IS-terrorist vlogen, beschikten over een robot. Al is die niet ingezet.

Zo oordeelt maandagmorgen Jan (gefingeerde naam), die tot voor kort deel uitmaakte van een Nederlandse elite-eenheid, over de actie van de Amerikanen. „Die werkwijze toont aan dat Amerikanen steeds minder bereid zijn eigen mensen op te offeren. In Vietnam werden er nog tienduizenden militairen over de kling gejaagd.”

Al-Baghdadi was wel degelijk een vrome moslim

Dat president Trump de vlucht van de acht helikopters vanaf een militaire luchtmachtbasis in West-Irak naar Baghdadi’s schuilplek in Syrië zondag extreem gevaarlijk noemde, kan Jan zich wel voorstellen. „De heli’s kunnen worden neergehaald. Ik vermoed dat ze werden bestuurd door zogeheten Night Stalkers. Dat zijn de allerbeste piloten die zeer getraind zijn in het vliegen op nachtzichtapparatuur. Misschien hebben ze maar een meter of vijftig boven de grond gevlogen. Dan moet je voorkomen dat je tegen bijvoorbeeld een olie-installatie aanvliegt. Want dat is natuurlijk dodelijk. Ongetwijfeld zal het terrein van tevoren in kaart zijn gebracht door data-analisten. En de eenheden zullen steun hebben gehad van bijvoorbeeld bewapende drones.”

Het is „slim” dat de Amerikaanse vechtjassen niet binnen stormden via de deur, maar met een explosief een gat in een muur forceerden, zegt Jan, die in het verleden betrokken was bij soortgelijke operaties in Irak. „Je kunt ervan uitgaan dat Baghdadi bij de hoofdingang van zijn schuilplek springladingen had aangebracht. Elite-eenheden gebruiken bijvoorbeeld een plakexplosief, om dan op een andere plaats een pand binnen te dringen.”

Overwicht

Wat staat de special forces te doen als ze de schuilplaats binnendringen van de meest gezochte IS-terrorist ter wereld? „Van belang is om zo snel mogelijk overwicht te creëren”, reageert Jan. „Er zal een team in het pand gezocht hebben naar Baghdadi, maar andere leden van het team zullen vermoedelijk allerlei kamertjes hebben bezet. Denk ook aan het vormen van een ring van mannen buiten het pand.”

Wat het grootste risico is voor de tot de tanden gewapende eenheden? „Dat je iets in je dode hoek niet ziet en tegen een kogel aanloopt.”

Gaat het hart van Jan, die momenteel mariniers opleidt, sneller kloppen bij nieuws over het uitschakelen van de bekendste IS’er? „Dit is natuurlijk mooi nieuws. Zo’n actie wordt zorgvuldig voorbereid en gepland. Ik heb inderdaad gedacht: Eindelijk gerechtigheid. Bagdhadi is een schurk. De man liep met kinderen een tunnel in en blies zichzelf op. Hij gebruikte de kinderen kennelijk als menselijk schild. Hij was bereid om kinderen op te offeren.”

Zee

Het voormalige Nederlandse lid van een elite-eenheid vindt het „mooi” dat de Amerikanen elf kinderen ongeschonden uit het pand konden halen. „De Amerikanen hebben dus niet meteen alles kapotgemaakt.”

Om te voorkomen dat IS-sympathisanten het bestormde gebouw uitroepen als bedevaartsoord hebben Amerikaanse troepen het pand verpulverd. „Zoiets gebeurde ook toen een Amerikaanse elite-eenheid Osama bin Laden, topman van al-Qaida, in 2011 uitschakelde. Zijn lichaam is in zee gegooid. Als dat verhaal tenminste klopt.”

Baghdadi pleegde zelfmoord door zich aan het einde van een doodlopende tunnel op te blazen. Trump benadrukte zondag dat Baghdadi is gestorven als een jammerende, laffe hond. Een vorm van psychologische oorlogsvoering?

„Ongetwijfeld”, reageert Jan. „Trump weet hoe hij mensen moet beïnvloeden. Al zitten er ongetwijfeld tekstschrijvers achter dit soort termen.”