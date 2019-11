Franse bisschoppen willen slachtoffers betalen

De Franse bisschoppen hebben besloten om mensen die als kind seksueel zijn misbruikt door katholieke geestelijken, een financiële tegemoetkoming te geven. Tijdens een conferentie besloten ze dat iedere bisschop contact moet zoeken met mensen van wie bekend is dat ze slachtoffer waren, om ze een geldbedrag te bieden.

Het bedrag is niet bedoeld als genoegdoening, zeiden de geestelijken in een verklaring. "Het doel is te erkennen dat het lijden van de slachtoffers is veroorzaakt door verschillende fouten binnen de kerk." Daartoe wordt een speciaal fonds opgericht. De hoogte van het geldbedrag per slachtoffer moet nog worden vastgesteld.

Een speciale commissie die seksueel misbruik binnen de kerk in Frankrijk in de laatste twintig jaar onderzocht, heeft getuigenissen van 2800 slachtoffers verzameld.