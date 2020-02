Frans parlement eist miljoen van ex-premier om ‘nepwerk’ vrouw

Het Franse parlement zal meer dan een miljoen euro schadevergoeding eisen van de voormalige conservatieve premier François Fillon voor betalingen uit de openbare middelen aan diens vrouw voor fakewerk, zei een advocaat voor de Nationale Vergadering woensdag.

In een rechtszaak, die dient van 24 februari tot 11 maart, zullen de voormalig presidentiële kandidaat Fillon, zijn vrouw Penelope en zijn parlementaire vervanger Marc Joulaud zich moeten verantwoorden over het schandaal dat desastreus uitpakte voor de campagne van Fillon in 2017.

Ooit favoriet voor het Élysée raakte Fillon in ongenade, toen een satirisch weekblad meldde dat Penelope honderdduizenden euro’s betaald had gekregen voor weinig werk, waaronder enkele jaren als zijn parlementair assistent.

De Nationale Vergadering, die eiser is in de zaak, zal een schadevergoeding eisen van 1,08 miljoen euro van Fillon en zijn vervanger Marc Joulaud, die Fillon verving terwijl hij regeringslid was, zei advocaat Yves Claisse. De claims hebben betrekking op een periode van midden jaren tachtig tot 2013.

In een televisieprogramma op France 2, ontkende Fillon onlangs dat zijn vrouw was betaald als parlementair assistent terwijl ze weinig echt werk deed. „Ze was mijn belangrijkste en belangrijkste staflid. Ik zal het bewijs leveren tijdens het proces,” zei hij.

Toen het schandaal uitbrak, hekelde Fillon wat hij een campagne van vuile trucs noemde en ontkende iets illegaals te hebben gedaan, hoewel hij een beoordelingsfout toegaf.