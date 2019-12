Frankrijk weer plat door protesten

Frankrijk stond zaterdag voor de derde opeenvolgende dag in het teken van stakingen en protesten tegen de geplande pensioenhervorming. Het treinverkeer was ontregeld in het hele land en de meeste metrolijnen in Parijs waren stilgelegd. In tal van steden gingen mensen de straat op om te demonstreren tegen de plannen van de regering,

President Macron wil het ingewikkelde en voor sommige pensioengerechtigden erg gulle stelsel stroomlijnen en hervormen. Er moet geleidelijk één pensioenstelsel komen. Velen vrezen dat voorrechten en de soms erg lage pensioengerechtigde leeftijd gaan verdwijnen en dat ze straks langer moeten werken voor minder pensioen.

In Parijs, Marseille en andere steden gingen demonstranten de straat op. Daar werd ook geprotesteerd tegen werkloosheid en sociale onzekerheid. De zogenoemde gele hesjes lieten zaterdag ook weer van zich horen.

Vrachtwagenchauffeurs blokkeerden met hun trucks snelwegen. Hun woede is in de eerste plaats gericht tegen een geplande belastingverhoging op diesel. De vrachtwagenchauffeurs voerden onder meer actie op wegen rond Parijs, de A8 in het zuiden van het land en de A36 in het oosten. Personenauto’s mochten mondjesmaat passeren, maar buitenlandse truckers werden tegengehouden.

De Franse regering wil de accijns op diesel in 2020 verhogen. De maatregel moet jaarlijks 140 miljoen euro opleveren. Parijs zegt dat het dit geld wil investeren in het verbeteren van de infrastructuur en dat de transportsector daarvan ook profijt heeft.