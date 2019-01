Frankrijk en Duitsland sluiten nieuw verdrag

Frankrijk en Duitsland hebben een nieuw vriendschapsverdrag gesloten. President Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel zetten daar dinsdag in het Duitse Aken hun handtekening onder. In het verdrag ligt de nadruk op defensie en veiligheid.

Aan het zestien pagina’s tellende Verdrag van Aken is een jaar van overleg voorafgegaan. De overeenkomst vervangt het Verdrag van het Elysée dat in 1963 werd ondertekend.

„Duitsland en Frankrijk moeten in deze wereld en in dit Europa hun verantwoordelijkheid nemen en de weg wijzen”, zei Macron. Europa moet volgens hem „een schild zijn voor onze volkeren tegen de nieuwe hectiek in de wereld”.

Merkel zei dat het verdrag een bijdrage kan zijn aan de oprichting van een Europees leger. Ze sprak van de ontwikkeling van een „gemeenschappelijke militaire cultuur en wapenindustrie”.