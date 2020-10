Frankrijk beschuldigt Turkije van militaire inmenging in Karabach

Frankrijk beschuldigt Turkije van militaire betrokkenheid aan de kant van de Azerbeidzjanen in het conflict over de Nagorno-Karabach regio met Armenië. Turkije is een bondgenoot van Azerbeidzjan en werd eerder door Frankrijk beschuldigd van het inzetten van Syrische jihadisten in het gebied.

Azerbeidzjan en Armenië zijn weer in gevecht om de omstreden enclave waar vooral etnische Armeniërs wonen. „Het nieuwe aspect is dat Turkije militair betrokken is. Dit kan een internationaal conflict aanwakkeren”, ze de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian tegen het parlement. Terwijl internationale leiders oproepen tot een staakt-het-vuren, betwijfelde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken het nut van een wapenstilstand.

De Franse minister stuurt aan op onderhandelingen over het Nagorno-Karabachconflict. Woensdag maakte hij bekend dat er donderdag overleg zal plaatsvinden in Genève en maandag in Moskou om te onderhandelen over een wapenstilstand. Frankrijk, Rusland en de VS organiseren dit overleg omdat er volgens de minister een dialoog moet plaatsvinden zonder randvoorwaarden.