Forum Groningen trekt ruim 400.000 bezoekers in één maand

Het multifunctionele cultuurbastion Forum Groningen heeft sinds de opening eind november ruim 400.000 bezoekers getrokken. Dinsdag rond het middaguur stond de teller op 406.302. "We wisten dat het de eerste weken erg druk zou worden, maar ruim 400.000 in een maand, dat gaat natuurlijk elke verwachting te boven", aldus directeur Dirk Nijdam.

Vooral het dak van het openbare gebouw midden in Groningen trekt veel bekijks. Vanaf het dakterras van het volgens vriend en vijand in elk geval imposante bouwwerk is het uitzicht weids. Het strekt zich uit tot ver over de stadsgrenzen. Ook de bibliotheek wordt druk bezocht en dat geldt ook voor de horeca en diverse activiteiten, zoals filmvertoningen.

Groningen heeft lang moeten wachten op het cultuurpaleis. De bouw duurde ruim acht jaar en kostte ruim 100 miljoen euro.