Families vermiste bemanning vrachtschip Japan smeken om zoekactie

Familieleden van Filipijnse opvarenden van het grote veetransport dat verging bij Japan, smeken de autoriteiten om weer een zoekactie op te zetten. „We denken dat er nog steeds overlevenden zijn”, zei de zus van de kapitein. „Zij zitten op vlotten of onbewoonde eilanden te wachten tot het iemand genoeg interesseert om te blijven zoeken.”

De Gulf Livestock 1 vervoerde duizenden koeien van Nieuw-Zeeland naar China en kapseisde begin september tijdens een zware storm. De autoriteiten haalden slechts 3 van de 43 opvarenden uit zee. Er bestaat onduidelijkheid over het lot van de rest van de overwegend Filipijnse bemanning.

Japan staakte de reddingsoperatie vorige week, tot verdriet van de families van de vermiste zeelieden. Huilende gezinsleden vroegen de Filipijnse regering tijdens een persconferentie om een nieuwe zoekactie. Ze willen dat wordt gezocht in een groter gebied en dat de eigenaar van het schip en het bedrijf dat de bemanning regelde bijspringen.

De echtgenote van de ‘chief engineer’ van het schip noemde de onzekerheid over het lot van de bemanning frustrerend. „We maken ons zorgen. Maar er is nog steeds hoop dat ze nog in leven zijn.”