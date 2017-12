Extreme kou teistert Noord-Amerika

Grote delen van Verenigde Staten en Canada zijn getroffen door een aanval van uiterst koude lucht uit de poolstreken, met als gevolg extreme weersomstandigheden en ontwrichting van het openbare leven. Neerslag- en temperatuurrecords werden gebroken.

In de Amerikaanse staat Pennsylvania viel tijdens de kerstdagen plaatselijk 162 centimeter sneeuw en in de staat Minnesota daalde het kwik de afgelopen nacht tot 37,8 graden onder het vriespunt. Dat was nog zes graden kouder dan het oude record uit 1924. In de staat Kansas vielen vier doden toen hun auto door de gladheid van de weg raakte.

„De temperaturen op veel plaatsen in Noord-Amerika, waar het deze tijd van het jaar doorgaans toch al koud is, liggen tien graden onder de gemiddelden voor december”, zegt weerman Brandon Miller op de nieuwszender CNN.

In Canada was het nog kouder dan bij de zuiderburen. De temperaturen daalden op sommige plaatsen tot onder de min 40 graden.

De Nationale meteorologische dienst in de VS heeft mensen gewaarschuwd om niet te lang buiten te blijven of het huis helemaal niet te verlaten als het niet per se nodig is.

De kou houdt volgens de verwachtingen zeker nog tot in het nieuwe jaar aan. In New York wordt bij de traditionele viering van het nieuwe jaar op Times Square een temperatuur van min 11 graden verwacht, maar door de harde wind zal het nog veel kouder aanvoelen.