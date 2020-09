Ex-defensieminister tijdelijk president in Mali na militaire coup

Na de militaire staatsgreep vorige maand in het West-Afrikaanse land Mali is daar maandag de voormalige minister van Defensie, Ba N’Daou, benoemd tot tijdelijk president. De oud-kolonel werd gekozen door een comité dat wordt aangestuurd door de junta.

Juntaleider kolonel Assimi Goïta liet zichzelf tot vicepresident uitroepen. De interimpresident moet het land door de overgangsfase naar een nieuwe burgerregering leiden. Bij de coup op 18 augustus werd president Ibrahim Boubacar Keïta ten val gebracht.

Met de benoemingen negeert het regime in Mali de druk van West-Afrikaanse buurlanden. Die wilden een burger als interimpresident. Een militair was in hun ogen hoogstens als vicepresident acceptabel.