Europarlementariër Van Dalen zocht dekking in Straatsburg

Europarlementariër Peter van Dalen (CU-SGP) heeft dekking gezocht in hotel Maison Rouge, in het centrum van Straatsburg. „Ik ben hier met enige kracht door soldaten naar binnen geduwd”, vertelt Van Dalen.

„We zijn hier met zo’n 30 mensen en kunnen op dit moment het gebouw niet uit. We weten niet hoe lang dat gaat duren. Een collega meldde mij dat het gebouw van het Europees Parlement ook hermetisch gesloten is. Dat zou erop kunnen wijzen dat de politie de schutter nog zoekt.”

Van Dalen heeft zelf de schietpartij niet meegemaakt, maar werd gebeld door zijn vrouw. „Zij bezocht de kerstmarkt en hoorde schoten. Ze dacht te horen dat er ook werd teruggeschoten, maar dat kan ook de echo van schoten tussen de gebouwen zijn geweest. Mijn vrouw is het winkelcentrum naast dit hotel in gevlucht. Ze zitten daar nu op de vijfde verdieping met zo’n 150 mensen en kunnen net als wij geen kant op.”

Soldaten geven ons opdracht van de straat te gaan. De hal in van hotel Maison Rouge pic.twitter.com/AA9wzgfy9r — Peter van Dalen (@petervdalen) 11 december 2018

Het hotel waar Van Dalen schuilhoudt bevindt zich op korte afstand van het centrale stadsplein Placé Kléber, in de omgeving van de kerstmarkt. Het centrum is hermetisch afgesloten, zegt Van Dalen. „Het staat in schril contrast met hoe het eerder deze dag was. Deze dagen zijn hoogtijdagen voor de kerstmarkt in Straatsburg; er zijn duizenden mensen om te winkelen, overal is kerstverlichting. Nu is het enige wat je op straat ziet militairen, politiewagens en arrestatieteams. Straatsburg is eigenlijk een belegerde stad geworden.”