EU-spoedberaad over vluchtelingen aan grens Turkije en Griekenland

De EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie houden woensdag in Brussel een spoedvergadering over de situatie aan de EU-grenzen met Turkije.

Duizenden vluchtelingen en migranten proberen Griekenland en ook Bulgarije te bereiken sinds de Turkse autoriteiten vorige week meldden geen mensen meer te zullen tegenhouden die naar de EU willen.

Dat leidde ook maandag weer tot chaotische toestanden aan de grens bij Griekenland, waar traangas is afgevuurd op vluchtelingen en migranten. Het zou vooral gaan om Syriërs, Afghanen en Irakezen.

Op de bijeenkomst zal volgens diplomaten worden besproken hoe Griekenland en Bulgarije kunnen worden gesteund bij de bewaking van hun grenzen met Turkije, die tegelijk buitengrenzen van de EU zijn. De EU is intussen volgens EU-president Charles Michel achter de schermen druk bezig Ankara ervan te overtuigen zich aan de afspraken uit 2016 te houden. Beide partijen spraken toen af dat Turkije mensen tegenhoudt aan de grens in ruil voor financiële steun van Europa voor de opvang van Syrische vluchtelingen.

Doden

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan beschuldigde Griekenland maandag van het doden van twee vluchtelingen bij de grens met Turkije. Soldaten zouden de vluchtelingen die naar de Europese Unie wilden, hebben gedood. Een derde migrant zou zijn verwond. Erdogan gaf maandagavond tijdens een telefoongesprek met de Duitse bondskanselier Angela Merkel aan dat de lasten van de vluchtelingencrisis eerlijker moeten worden verdeeld.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen hebben vrijdag ook een officiële vergadering ingelast om de situatie in Syrië te bespreken. Het geweld in de provincie Syrische Idlib is een belangrijkste oorzaak van de nieuwe vluchtelingenstroom richting de Turkse grens.

Migranten wachten op de oversteek naar de EU