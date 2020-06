EU-landen bevestigen versoepeling inreisverbod

De EU-landen hebben in meerderheid ingestemd met de geleidelijke versoepeling van het inreisverbod naar Europa voor inwoners van veertien landen vanaf 1 juli. Onder meer de Verenigde Staten, Turkije, India, Rusland en Brazilië horen daar vanwege het relatief hoge aantal coronabesmettingen niet bij.

Inwoners van Canada, Marokko, Japan, Australië, Rwanda, Uruguay, Algerije, Georgië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Servië, Thailand, Tunesië en Zuid-Korea zijn vanaf woensdag in principe weer welkom in Europa. Deze landen staan op de lijst van landen waarvan de gezondheidssituatie wat betreft het coronavirus vergelijkbaar of beter is dan gemiddeld in Europa.

China is het vijftiende land op de lijst, maar Chinezen kunnen vanwege het zogenoemde wederkerigheidsprincipe pas Europa in als het land ook EU-burgers toelaat.

De EU-landen moeten de aanbeveling nog wel omzetten in nationale regelgeving, zodat vertraging kan optreden of extra beperkingen kunnen worden opgelegd.

De landenlijst kwam tot stand na langdurig overleg en werd niet door alle landen aanvaard. Zo hadden enkele zuidelijke lidstaten onder meer vanwege het belang van toerisme aangedrongen op een uitgebreidere lijst, terwijl landen als Nederland behoedzaamheid hadden bepleit. Omdat er geen consensus was kwam het op een stemming aan. Het is niet de bedoeling dat reisbeperkingen voor landen die niet op de lijst staan worden versoepeld.

De lijst wordt elke twee weken opnieuw bekeken. Landen waar het aantal nieuwe ziektegevallen gedurende twee weken in de buurt of lager is dan gemiddeld in de EU komen in aanmerking om erop te komen. Ook wordt gekeken naar contactopsporing, het aantal coronatests en de betrouwbaarheid van cijfers.

De EU-landen behalve Ierland en de Schengenlanden Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein sloten half maart hun grenzen voor niet-noodzakelijke trips van reizigers van buiten de EU. Het inreisverbod werd twee keer verlengd, de laatste keer tot 30 juni.