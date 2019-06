Escalatie na neerhalen drone VS door Iran

De toch al forse spanningen tussen Iran en de VS zijn verder toegenomen na het neerschieten van een Amerikaanse drone door de Iraanse Revolutionaire Garde.

Het Iraanse elitekorps claimde donderdagmorgen een Amerikaanse „spionagedrone” te hebben neergehaald in het luchtruim boven de zuidelijke provincie Hormozgan. „Het toestel werd neergeschoten toen dat het Iraanse luchtruim in de buurt van het district Kouhmobarak in het zuiden binnendrong”, aldus een officiële verklaring.

De Amerikanen ontkenden aanvankelijk dat ze een drone boven Iraans grondgebied hebben laten vliegen. „Er waren geen Amerikaanse vliegtuigen actief in het Iraanse luchtruim vandaag”, zei kapitein Bill Urban, woordvoerder van het Centrale Commando van het Amerikaanse leger donderdagmorgen.

Korte tijd later bevestigden Amerikaanse functionarissen tegenover persbureau Reuters echter dat een Amerikaanse militaire drone door een Iraanse grondluchtraket was neergehaald. In tegenstelling tot de Iraanse claim, zeggen de Verenigde Staten dat het toestel zich in het internationale luchtruim boven de Straat van Hormuz bevond.

Provocatie

In beide gevallen betekent dit een forse escalatie in de spanningen tussen beide landen. In de lezing van Teheran zouden de Verenigde Staten doelbewust en illegaal het Iraanse luchtruim hebben geschonden. Als de Amerikaanse versie van het verhaal echter klopt, zou dat een ernstige Iraanse provocatie zijn. Het neerschieten van een buitenlands toestel in het internationale luchtruim kan als een oorlogsdaad worden opgevat.

Bovendien zou het incident zich volgens Washington boven de Straat van Hormuz hebben voorgedaan. Dat is de zeestraat voor de kust van Iran waarlangs een aanzienlijk deel van de internationale olieaanvoer wordt verscheept. Niet ver daar vandaan werden vorige week twee buitenlandse olietankers aangevallen. De VS beschuldigen Iran ervan achter deze aanvallen te zitten.

De drone waar het om gaat was volgens Iran een onbemand toestel van het type RQ-4 Global Hawk. De Verenigde Staten zeggen echter dat het een modernere versie, de zogenaamde MQ-4C Triton, betreft. In beide gevallen gaat het om een op afstand bestuurde drone die zo’n 30 uur achtereen in de lucht kan blijven en vanaf een hoogte van 18 kilometer real-time informatie van objecten op zee of op het land naar een commandocentrum doorstuurt.

De vraag is nu wat de Amerikaanse reactie op het incident zal zijn. Vooralsnog benadrukt zowel president Trump als minister van Buitenlandse Zaken Pompeo dat Washington geen oorlog met Iran wil. Het neerschieten van een Amerikaans toestel zullen de VS echter vermoedelijk niet onbeantwoord laten.