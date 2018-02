Emotioneel pleidooi om aanscherping wapenwet VS

Opnieuw klinkt de roep om aanscherping van de Amerikaanse wapenwetgeving, na de dodelijke schietpartij op een school in Florida vorige week. De vraag is of er ook maar iets aan de regulering zal veranderen.

Het was een emotionele bijeenkomst, afgelopen zaterdag. Nabestaanden van slachtoffers en overlevenden van de schietpartij op de Marjory Stoneman Douglasschool in Parkland herdachten de slachtoffers van het bloedbad dat de 19-jarige Nikolas Cruz aanrichtte. Er vielen zeventien doden. Een aantal gewonden ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Gonzalez

Het bleef niet bij herdenken. Er klonk tijdens de bijeenkomst ook een dringende oproep van scholieren en moeders om de wapenwetgeving nu eindelijk eens doeltreffend aan te scherpen.

Om de oproep kracht bij te zetten zal er op 24 maart in Washington een ”Mars voor ons leven” worden gehouden. Gevolgd door een protestactie op scholen op 20 april. Dat is de dag waarop in 1999 op Columbine High School de schietpartij met de meeste doden tot nu toe plaatshad.

De 17-jarige scholier Emma Gonzalez hield zaterdag een toespraak waarin zij het Amerikaanse parlement, de Amerikaanse wapenhandel en president Trump ter verantwoording riep voor het niet nemen van hun verantwoordelijkheid over dit onderwerp.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 februari 2018

President Trump reageerde, zoals gebruikelijk, via Twitter. De FBI had volgens hem beter moeten opletten om dit drama te voorkomen, in plaats van zich bezig te houden met onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Dat is wel erg gemakkelijk. De dader had bovendien op een volstrekt legale manier een aanvalsgeweer aangeschaft. Als dat volgens de huidige Amerikaanse wapenwetgeving mogelijk is, dan had de FBI de schietpartij niet kunnen voorkomen.

Let’s rename ‘school’ as ‘uterus’ so maybe Republican lawmakers will want to do something about the children dying inside them. — Nathan G (@nwg83) 15 februari 2018

Advocaat Nathan W. Gabbard uit Los Angeles maakte op Twitter daarop de vergelijking tussen de Amerikaanse wapenwetgeving en de abortuswet. „Laten we het woord ”school” vervangen door ”baarmoeder”. Misschien dat Republikeinse wetgevers dan wel bereid zijn om iets te doen aan de kinderen die erin sterven.”

Ondanks de steeds luider klinkende oproep de wapenwetgeving aan te scherpen, valt dat op korte termijn niet te verwachten. Daarvoor zit het grondwettelijke recht op wapenbezit te diep in de Amerikaanse psyche.