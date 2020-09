Eilandje in Stille Oceaan wil dag vooruit in tijd om zondag

Het eilandje Niue in de Stille Oceaan overweegt om een dag over te slaan. Een internationale tijdgrens maakt dat Niue 23 uur achterloopt op Nieuw-Zeeland, waar het nauwe banden mee heeft. Door de scheidslijn iets op te schuiven, komt het eiland in dezelfde tijdzone als Nieuw-Zeeland te liggen.

„Zij hebben al weekend als wij op vrijdag aan het werk zijn. En als zij op maandag weer aan het werk gaan, zitten wij nog in de kerk”, aldus Dalton Tagelagi, de premier van Niue, tegenover het Britse dagblad The Guardian.

De premier ziet vooralsnog „geen enkel nadeel” van een wijziging, maar wil wel volledige steun van de overwegend christelijke bevolking. Anders is hij bang voor het scenario „dat sommige mensen op zondag niet meer naar de kerk willen omdat het voor hen nog zaterdag is.”