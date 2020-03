Eerste resultaten vitamine C therapie bij coronapatiënten op ic gunstig

Chinese artsen melden de eerste gunstige resultaten van hoge doses vitamine C per infuus bij vijftig ernstig zieke coronapatiënten op intensive care afdelingen van Chinese ziekenhuizen. De uitkomsten werden 17 maart besproken tijdens een videoconferentie van artsen en onderzoekers.

Dr. Engian Mao behandelde vijftig patiënten met hoge doses vitamine C per infuus in een ziekenhuis in Shanghai waar tot 17 maart in totaal 358 patiënten met ernstige klachten door het coronavirus werden opgenomen op de ic.

De patiënten kregen gedurende zeven tot tien dagen 10 tot 20 gram vitamine C per infuus per dag naast de bestaande behandeling. Ze konden eerder naar huis dan vergelijkbare patiënten die deze therapie niet kregen, aldus Mao. De gemiddelde ligduur van alle patiënten was dertig dagen, die van de met vitamine C behandelde patiënten was drie tot vijf dagen korter.

Mao besprak de ziektegeschiedenis van een ernstig zieke patiënt van wie de toestand snel verslechterde. Hij kreeg 50 gram vitamine C gedurende vier uur. De zuurstofverzadiging in het bloed stabiliseerde direct tijdens de behandeling.

Er waren geen schadelijke bijwerkingen van de behandeling van de vitamine C-therapie, aldus Mao.

De resultaten van de behandeling met vitamine C werden vanwege de urgentie vroegtijdig gedeeld, vooruitlopend op de publicatie van enkele studies die momenteel gaande zijn. Het gaat dus nog niet om uitvoerig gedocumenteerd onderzoek waarvan de opzet en conclusies door andere experts zijn gecontroleerd.