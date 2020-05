Eerste resultaten verkiezingen Suriname druppelen binnen

In Suriname is het tellen van de stemmen van de parlementsverkiezingen van maandag nog steeds in volle gang. De eerste resultaten sijpelen inmiddels binnen. De uitslagen worden per stembureau bekendgemaakt. In Suriname zijn in totaal 639 stembureaus.

De telling is twee uur later dan normaal begonnen omdat de stembureaus twee uur langer open zijn gebleven. Dit was nodig omdat de coronamaatregelen voor meer vertraging bleken te zorgen dan van tevoren was ingeschat. Ook een aantal organisatorische problemen heeft bijgedragen aan de vertraging.

Overigens bleek later dat de boodschap van de verlenging van de openingstijden niet alle stembureaus had bereikt. Dat heeft het waarnemersinstituut in een persbericht aangegeven.