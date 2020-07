Eerste arrestatie Hongkong onder nieuwe veiligheidswet

De politie van Hongkong heeft een man die in het bezit was van een onafhankelijkheidsvlag van Hongkong opgepakt. Hij is de eerste persoon die werd gearresteerd onder de nieuwe nationale veiligheidswet van China voor de stad, zei de politie woensdag.

Op foto’s die de politie op Twitter plaatste, lag een vlag op de stoep voor een man in een zwart T-shirt met daarop ‘Free Hong Kong’.

De omstreden nieuwe veiligheidswet voor Hongkong die het Chinese Volkscongres heeft goedgekeurd, stelt strenge straffen op terrorisme, ondermijning van het centraal gezag, streven naar onafhankelijkheid en samenspanning met buitenlandse krachten.

De wet is dinsdag van kracht geworden en geldt zowel voor inwoners van Hongkong als voor mensen die daar tijdelijk verblijven.