Eerste afbeelding van zwart gat

Europese wetenschappers zijn erin geslaagd om de eerste afbeelding van een zwart gat te maken. „Jullie hebben tot nu simulaties gezien. Deze is echt”, aldus de onderzoekers achter de Event Horizon Telescope.

Het zwarte gat staat in de kern van het sterrenbeeld van M87. Hij heeft een doorsnee van 100 miljard kilometer en is 6,5 miljard keer zo zwaar als onze zon. „Een enorm zwart gat”, zeggen de onderzoekers.

Zwarte gaten zijn plekken in het heelal waar de zwaartekracht zo groot is, dat niets eraan kan ontsnappen, zelfs licht niet. Alles wat in de buurt komt, wordt opgeslokt en verscheurd. Wat we zien, is niet het zwarte gat zelf, maar zijn schaduw, de plek waar het licht is verdwenen.