Echtgenote premier Armenië meldt zich voor gevechtstraining

De echtgenote van de Armeense premier heeft zich gemeld voor gevechtstraining. De 42-jarige Anna Hakobian schreef op Facebook dat ze met twaalf andere vrouwen deelneemt aan militaire oefeningen. „Over een paar dagen vertrekken we om te helpen bij het beschermen van onze grenzen.”

Armenië is verwikkeld in een conflict met buurland Azerbeidzjan over de betwiste regio Nagorno-Karabach. Dat gebied maakt volgens de Verenigde Naties deel uit van Azerbeidzjan, maar wordt bestuurd door etnische Armeniërs. Dat leidde in de jaren negentig al tot een bloedig conflict en de strijd laaide eind september weer op.

De strijdende partijen stemden zondag na Amerikaanse bemiddeling in met een wapenstilstand, maar die lijkt geen stand te houden. Armenië beschuldigde het buurland dinsdag van nieuwe artilleriebeschietingen van posities aan de grens.