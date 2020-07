Duizenden Palestijnen demonstreren tegen annexatie

Palestijnen hebben massaal gedemonstreerd tegen Israëlische plannen om delen van de Westelijke Jordaanoever in te lijven. In Gaza-Stad verzamelden zich duizenden betogers met Palestijnse vlaggen en protestborden.

De regering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu had 1 juli genoemd als de datum waarop het een begin kon maken met het uitvoeren van het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat voorziet in de annexatie van bepaalde gebieden door Israël en in principe ook in de vorming van een Palestijnse staat.

De Palestijnen zien echter niets in het voorstel, dat ook internationaal gevoelig ligt. Naast het grote protest in de Gazastrook gingen ook mensen de straat op in steden als Ramallah en Jericho op de Westelijke Jordaanoever. Daar waren ook enkele linkse Israëlische politici bij aanwezig die tegen annexatie zijn.

Het is nog onduidelijk op wat voor termijn Netanyahu met een concreet voorstel zal komen. Zijn kantoor zegt dat nog wordt gepraat met Amerikaanse en Israëlische functionarissen. In de komende dagen staat verder overleg gepland.