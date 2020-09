‘Duizenden migranten blijven weg bij tijdelijk kamp Lesbos’

Veel migranten op Lesbos weigeren hun intrek te nemen in een tijdelijk opvangkamp. Daardoor blijven duizenden bedden onbezet.

Op het Griekse eiland brak deze maand brand uit in het overbevolkte kamp Moria. De autoriteiten moesten daarop alternatief onderdak regelen voor ruim 12.000 migranten. Een overheidsfunctionaris zegt dat er 5000 bedden zijn geregeld in een tijdelijk opvangkamp in het gebied Kara Tepe, maar tot dusver zouden zich daar pas zo’n 1000 asielzoekers hebben gemeld.

Bij het kamp stond een rij van mensen die water, voedsel en dekens in ontvangst namen voordat ze naar binnen gingen. Ook worden de migranten getest op het coronavirus. Zeker 25 personen zijn positief getest en dat maakt het nog lastiger om onderdak te regelen.

Een bron binnen de politie zei dat duizenden andere migranten op het eiland er weinig voor voelen naar het tentenkamp te gaan. Ze zouden slechte herinneringen hebben aan de leefomstandigheden in kamp Moria en willen naar het Griekse vasteland. „We hebben ze geïnformeerd dat ze naar het kamp moeten komen, maar ze weigeren”, aldus de bron.

De autoriteiten haalden na de brand wel een paar honderd migranten van het eiland. Het gaat vooral om minderjarige asielzoekers zonder begeleiders. De regering benadrukt dat de achtergebleven migranten naar de nieuwe opvang moeten. „Niemand verlaat Lesbos zonder eerst het tijdelijke kamp te zijn binnengegaan”, benadrukte een minister op de radio.