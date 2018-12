Duitsland, Polen en Nederland zoeken naar illegaal vuurwerk

De Duitse douane en politie hebben, in overleg met Poolse en Nederlandse collega’s, een landelijke actie uitgevoerd tegen de onlinehandel in illegaal vuurwerk. Bij de operatie zijn 57 personen gearresteerd. Dat heeft het openbaar ministerie in Keulen vrijdag meegedeeld.

De invallen hadden plaats in de regio’s Berlijn-Brandenburg, Dresden, Essen, Frankfurt, Hannover, Hamburg, München en Stuttgart. Daarvoor werden ongeveer vijfhonderd medewerkers ingezet. Die doorzochten in totaal 53 woningen en opslagplaatsen. Daarbij zijn 27.000 stuks vuurwerk en 315 kilo springstof in beslag genomen.

Het spul was zonder vergunning ingevoerd uit Polen en viel volgens de autoriteiten in de hoogste gevarenklasse van de Duitse springstofwet. Een deel was bestemd voor de Nederlandse markt. Donderdag werd al bekend dat Nederlandse politie ongeveer 2000 kopers van illegaal Pools vuurwerk in het vizier heeft.

In Bad Berleburg (Noordrijn-Westfalen) werden zeven panden ontruimd waar meerdere families woonden. In de directe omgeving was explosief materiaal aangetroffen dat niet zonder risico kon worden afgevoerd. Het is ter plekke tot ontploffing gebracht.

Ook werden 74 pakketten met extreem zware kanonslagen onderschept bij een bezorgingsdienst. De inhoud was „absoluut levensgevaarlijk”, zei een woordvoerder van het OM. „De kopers hebben geen flauw idee waar ze bovenop zitten”. Op verschillende plaatsen werden tevens bijvangsten gedaan in de vorm van steekwapens, pistolen en drugs.