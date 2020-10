Duitse president in quarantaine na besmetting lijfwacht

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier isoleert zichzelf twee weken omdat een lijfwacht van hem besmet is met het gevreesde coronavirus. Bondskanselier Angela Merkel heeft zaterdag nog eens een beroep op de bevolking gedaan om toch vooral met niet te veel mensen tegelijk samen te komen.

„Ga met beduidend minder mensen om, binnen of buiten”, verzoekt de regeringsleider in een videoboodschap. „Ga niet op reis als het niet echt noodzakelijk is en vier geen feesten die niet nodig zijn.” Het is maar tijdelijk volgens Merkel.