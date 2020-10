Duitse premiers en Merkel bijeen over strengere coronamaatregelen

Bondskanselier Angela Merkel overlegt woensdag weer met de premiers van de zestien deelstaten over strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volgens vicekanselier en minister van Financiën Olaf Scholz wil de regering zoveel mogelijk een nationaal beleid dat ook doelgericht en tijdelijk is. De deelstaten bepalen echter het beleid voor de bestrijding van het virus en dit heeft tot veel onenigheid en veel verschillende maatregelen geleid

Verwacht wordt dat de deelnemers het er wel over eens worden dat er meer beperkingen moeten komen voor onder meer scholen, evenementen en de horeca. Duitse media meldden dat Merkel ‘een lockdown light’ voor ogen heeft. Het gaat om een minder strenge versie van de lockdown van eerder dit jaar. Mogelijk komen ook meer controles langs grenzen ter sprake.

De kinderopvang en veel scholen zouden net als de detailhandel open kunnen blijven, met uitzondering in gebieden waar het virus snel om zich heen grijpt. Duitsland telde dinsdag 11.400 nieuwe besmettingen en het aantal geregistreerde gevallen neemt toe. Er zijn al meer dan twintig miljoen tests uitgevoerd. De overheden vrezen overbelast te raken door coronapatiënten. Momenteel liggen er ruim 1360 in ernstige toestand in ziekenhuizen. Het aantal intensivecare-eenheden is volgens waarnemers niet het probleem in Duitsland, maar het gebrek aan personeel dat daar ingezet kan worden.