Duitse inlichtingenchef krijgt andere functie

De chef van de Duitse inlichtingendienst BfV, Hans-Georg Maassen, moet opstappen na zijn omstreden uitspraken over ongeregeldheden in Chemnitz, waar migranten het moesten ontgelden.

De Duitse regering maakte dinsdag bekend dat Maassen zijn functie neerlegt en gaat werken als staatssecretaris op het ministerie van Binnenlandse Zaken van Horst Seehofer.

Dit is het resultaat van crisisoverleg over de positie van Maassen door de leiders van de Duitse regeringscoalitie: bondskanselier Merkel, minister Seehofer en de voorzitter van de sociaaldemocratische SPD, Andrea Nahles. Zij had aangedrongen op het vertrek van de inlichtingenchef, terwijl Seehofer het had opgenomen voor Maassen.

De binnenlandse veiligheidsdienst BfV beschermt de ‘grondwettelijke orde’ en houdt zich onder meer bezig met onderzoek naar extremisme en terrorisme. Bij ongeregeldheden in Chemnitz afgelopen maand werden beelden verspreid van rechts-extremisten die jacht zouden maken op migranten of mensen met een buitenlands uiterlijk.

De beelden ontlokten felle reacties. En Maassen gaf publiekelijk het commentaar dat er geen bewijs was dat die beelden echt waren. Dat kwam de veiligheidschef op een storm aan kritiek te staan. Hij stelde later dat zijn uitspraken verkeerd waren uitgelegd. Maassen bedoelde naar eigen zeggen dat niet was bewezen dat klopjachten op buitenlanders te zien waren op de beelden, zoals was beweerd.

In Chemnitz werd op 26 augustus een 35-jarige man vermoord en daarvoor zijn drie buitenlanders opgepakt. Dit leidde tot uitingen van vreemdelingenhaat. Eén van de drie verdachten,een Iraakse jongeman, is dinsdag weer vrijgelaten.