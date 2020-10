Duitse gezondheidsminister weer aan de slag na coronabesmetting

De Duitse minister van Volksgezondheid keert na zijn coronabesmetting terug naar zijn ministerie. Jens Spahn verwacht daar maandag weer aan de slag te gaan.

De 40-jarige Spahn had last van verkoudheidsklachten en testte vorige week positief op het coronavirus. Daarna ging hij thuis in quarantaine. Vandaaruit zat hij vrijdag nog een videovergadering met zijn collega’s van de EU-landen voor. „Het gaat heel goed met me”, zei hij na afloop.

De Duitse regering had al voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat bewindslieden elkaar besmetten. Kabinetsleden zitten tijdens vergaderingen op flinke afstand van elkaar.