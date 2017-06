Duits parlement stemt in met homohuwelijk

Ook in Duitsland wordt het huwelijk opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. De Bondsdag stemde vrijdag met een ruime meerderheid voor het mogelijk maken van het homohuwelijk: 393 parlementariërs stemden voor, 226 tegen en vier onthielden zich van stemming.

Bondskanselier Angela Merkel stemde tegen. Voor haar blijft het huwelijk een verbond tussen man en vrouw, verklaarde ze. De bondskanselier had eerder deze week wel het proces in een stroomversnelling gebracht door te verklaren dat het wat haar betreft een gewetenskwestie is. Dat betekende dat ook voorstanders binnen haar eigen partij vrij waren met het voorstel in te stemmen. De linkse partijen SPD, Groenen en Links waren ook voor.

Duitsland maakt het homohuwelijk als een van de laatste landen in West-Europa mogelijk. Nederland was in 2011 het eerste land ter wereld waar homo’s en lesbiennes gelijke rechten kregen.

Volgens Der Spiegel stemden zeventig partijgenoten van Merkel, bijna een op de vier, in met het voorstel. De conservatieve vleugel van de partij ziet het homohuwelijk niet zitten. Enkele tegenstanders overwegen nog een poging te doen de wet aan te vechten voor het grondwettelijk hof omdat het in strijd zou zijn met de grondwet.

Bij de fractie van de Groenen vloog na de stemming confetti door de lucht. „Liefde wint”, klonk het bij de partij.