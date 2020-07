Duits onderzoek naar kindermisbruik leidt naar tienduizenden betrokkenen

Het ministerie van Justitie van Noordrijn-Westfalen onderzoekt duizenden sporen in een grote kindermisbruikzaak die naar zo’n 30.000 betrokkenen zou kunnen leiden.

De daders en voorstanders van kindermisbruik uit de anonimiteit van internet halen. Dat is het doel van het Duitse onderzoek, zei minister van Justitie van Noordrijn-Westfalen Peter Biesenbach maandag in Düsseldorf. Hij maakte bekend dat het ministerie vanaf woensdag van start gaat met een eigen taskforce die zich richt op cybercriminaliteit.

De minister toonde verbazing over de omvang van de zaak. Hij zei „in de verste verte niet te hebben verwacht dat kindermisbruik op internet zo omvangrijk zou zijn.” De hoofdaanklager in de zaak, Markus Hartmann, sprak daarnaast over de noodzaak om deze criminele online netwerken op te rollen. „Daders die met elkaar communiceerden, beschouwen kindermisbruik als normaal en treffen daar een aanzienlijke groep gelijkgestemden. De drempel wordt lager.”

De misbruikzaak begon eind vorig jaar met de arrestatie van de 43-jarige Jörg L. uit Bergisch Gladbach, ten noordoosten van Keulen. Hij wordt ervan verdacht zijn tweejarige dochter te hebben misbruikt, mogelijk al sinds ze drie maanden oud was. De politie kwam de man op het spoor doordat hij online pornografische beelden van kinderen deelde en chatte over zijn daden.

Het onderzoek naar de kwestie leidde vervolgens naar een online netwerk van duizenden mensen die informatie uitwisselden over kindermisbruik. Niet alleen werden foto’s en video’s gedeeld, maar ook werden bijvoorbeeld tips gegeven over hoe je het beste een kind kunt drogeren.

Daarnaast werden mensen die twijfelden over het misbruiken van een kind, gemotiveerd om dat wel te doen. De zeer jonge slachtoffers blijken in de meeste gevallen eigen (stief-) kinderen of naaste familieleden te zijn. Sommige verdachten stelden zelfs een eigen kind beschikbaar om door anderen in de groep te worden misbruikt.

Meer dan zeventig verdachten zijn ondertussen geïdentificeerd; tien zijn in hechtenis genomen en acht zijn er aangeklaagd. Het onderzoek leidt naar betrokkenen afkomstig uit alle Duitse deelstaten, maar ook uit het buitenland.

In mei kreeg een van de daders, de 27-jarige oud-militair Bastian S., een celstraf van tien jaar opgelegd voor het misbruiken van zijn tweejarige dochter, vijfjarige stiefzoon en een driejarig nichtje. Hij zei een goede vriend te zijn van een andere verdachte, Jörg L.