Duits leger assisteert bij brand grensgebied

De Duitse strijdkrachten assisteren bij het blussen van de grote heidebrand bij het Duitse Meppen, niet ver van de Nederlandse grens. Er worden onder meer Tornado-gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen ingezet, berichten lokale media.

De Tornado’s beschikken over warmtecamera’s. De toestellen kunnen zo ondergrondse brandhaarden opsporen, die anders lastig te ontdekken zijn. De strijdkrachten zijn ook verantwoordelijk voor het uitbreken van de brand, die het gevolg is van een rakettest. Het vuur woedt in een gebied van circa 8 vierkante kilometer.

Grote Duitse heidebrand vlakbij Nederland

Minister Ursula von der Leyen (Defensie) brengt zaterdag een bezoek aan het gebied. Ze spreekt daar onder meer met de brandweer, die zo’n duizend manschappen heeft ingezet om het vuur te bestrijden. De minister heeft eerder al excuses aangeboden aan alle mensen in de regio die last hebben van de brand.