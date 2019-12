Drukte bij Britse stembureaus

Bij de stembureaus in Londen is het „ongewoon druk” voor de parlementsverkiezingen van Groot-Brittannië. Op veel plaatsen staan lange rijen, melden kiezers via sociale media. De stembusgang moet een einde maken aan de politieke patstelling rond de brexit.

De leiders van de twee belangrijkste partijen, Boris Johnson van de Conservatieven en Jeremy Corbyn van Labour, brachten al vroeg hun stem uit. Johnson deed dit vlak bij zijn ambtswoning in Downing Street en Corbyn in zijn kiesdistrict in de Noord-Londense wijk Islington. Corbyn vertegenwoordigt dat al sinds 1983.

Johnson stemde op een ongebruikelijke plek. Kandidaten stemmen normaal in hun eigen kiesdistricten, niet in de laatste plaats om zichzelf een stem te geven en zich te tonen aan de kiezers uit hun district.

Johnsons kiesdistrict Uxbridge and South Ruislip ligt in West-Londen. Politieke tegenstanders daar willen zijn zetel in het Lagerhuis afpakken hebben er acties georganiseerd om zo veel mogelijk kiezers te mobiliseren voor Ali Reza Milani, de tegenkandidaat van Labour. Johnson won zijn zetel in 2017 met ruim 5000 stemmen verschil. Het district telt bijna 72.000 kiesgerechtigden.

De stembureaus sluiten donderdag om 23.00 uur (Nederlandse tijd). Kort daarna is er een exitpoll, maar de definitieve uitslag wordt pas in de vroege vrijdagmorgen verwacht. In totaal mogen circa 46 miljoen inwoners van Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland hun stem uitbrengen.

De Conservatieve Partij met lijsttrekker Boris Johnson is al negen jaar aan de macht en gaat ook dit keer op kop in de peilingen, met ruim 40 procent van de stemmen. De Labourpartij van oppositieleider Jeremy Corbyn staat daar zo’n 10 procentpunt achter.

Bij de laatste verkiezingen in 2017 zaten de opiniepeilers er echter flink naast. In plaats van de voorspelde absolute meerderheid voor de Conservatieven, behaalde die partij uiteindelijk minder dan de helft van de zetels en moest er een coalitie worden gesmeed met de Noord-Ierse Unionisten.