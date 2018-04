Drie tankvliegtuigen om Syrië teruggetrokken uit Nederlandse oefening

De Verenigde Staten, Frankrijk en Italië hebben onverwacht hun tankvliegtuigen teruggetrokken uit de internationale jachtvliegoefening Frisian Flag. De terugtrekking houdt verband met de dreigende escalatie van de situatie rond Syrië.

Dat meldt het Reformatorisch Dagblad donderdag. De berichtgeving is afkomstig van het European Air Transport Command (EATC) op de vliegbasis Eindhoven. Het EATC is een militair samenwerkingsverband voor internationaal luchttransport.

De drie teruggetrokken tankvliegtuigen maakten deel uit van een vloot van in totaal vijf tanktoestellen, die een bijdrage leverden aan de jachtvliegoefening Frisian Flag. Aan deze internationale, twee weken durende oefening onder leiding van Nederland nemen zeventig gevechtsvliegtuigen deel.

Door de alarmerende situatie rond Syrië hebben de VS en Frankrijk onverwacht hun tankvliegtuigen teruggetrokken. Maandag namen de vliegende tankstations nog deel aan de Frisian Flag op de vliegbasis Leeuwarden. Italië heeft zijn tankvliegtuig al eerder teruggetrokken.

De Westerse tankvliegtuigen zijn dringend nodig voor de troepenopbouw in het Midden-Oosten. De VS, Groot-Britannië, Frankrijk en andere bondgenoten sturen manschappen en materiaal naar de regio om voorbereid te zijn op een eventuele escalatie van het conflict rond Syrië. Westerse bondgenoten hebben een schreeuwend tekort aan tankcapaciteit in de lucht.

VS-president Trump heeft gedreigd Syrië aan te vallen na de vermeende gifgasaanval op de Syrische stad Douma. Mogelijk is president Assad van Syrië verantwoordelijk voor de aanval met gifgas, waarbij zeker zeventig doden vielen en meer dan 500 mensen gewond raakten.

Trump neemt gas terug over Syrië