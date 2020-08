Door politie VS neergeschoten Blake had mes in auto

Justitie in de Amerikaanse staat Wisconsin zegt dat er een mes in de auto lag waar Jacob Blake naar binnen leunde toen een politieagent hem zondag meerdere malen in de rug schoot. De openbaar aanklager zei dinsdag dat het mes in een vakje aan de bestuurderskant lag. Het neerschieten van Blake door de politie in de stad Kenosha heeft geleid tot demonstraties en rellen.

Aanklager Josh Kaul zei op een persconferentie dat Blake heeft toegegeven dat hij het mes destijds in zijn bezit had. Een doorzoeking van zijn auto leverde verder geen wapens op, aldus Kaul.

Met verwijzing naar een eerste lezing van de gebeurtenissen, zei Kaul dat de politie een confrontatie had met Blake toen agenten op een melding afkwamen van een vrouw die zei dat haar vriend zonder haar toestemming was komen opdagen.

Tijdens het incident probeerde de politie Blake te arresteren door hem met behulp van een taser te overmeesteren. Daar slaagden de agenten niet in.

Blake liep daarop naar de andere kant van zijn auto, aldus de aanklager, en opende toen de deur aan de bestuurderszijde. Hij leunde voorover toen agent Rusten Sheskey, die Blake’s hemd vasthield, zijn wapen zeven maal op hem afvuurde. Volgens Kaul hebben de andere aanwezige agenten niet geschoten.

De 29-jarige Blake, een zwarte man, werd zondag in ernstige toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens zijn vader is Blake door de schade die de schoten aanrichtten vanaf zijn middel verlamd.

Door het incident is opnieuw een verhit debat in de VS ontstaan over racisme en buitensporig politiegeweld. Daar was al veel om te doen naar aanleiding van de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd in de stad Minneapolis, eind mei.