Doodstraf in India op verkrachten kinderen

Op het verkrachten van kinderen jonger dan twaalf jaar komt in India de doodstraf te staan. Het kabinet van premier Narendra Modi stemde zaterdag in met een aanpassing van het strafrecht, zodat verkrachters strenger kunnen worden bestraft.

Tot dusver konden verkrachters van kinderen jongeren dan twaalf jaar maximaal levenslang krijgen. Verder besloot het kabinet de minimumstraf voor het verkrachten van kinderen tussen de twaalf en zestien jaar te verhogen van tien naar twintig jaar. Op het verkrachten van volwassenen komt nu minimaal tien jaar celstraf te staan. Dat was zeven jaar.

De krant Times of India meldde dat het decreet over het aanpassen van het strafrecht nu ter goedkeuring aan president Ram Nath Kovind wordt voorgelegd.

In India zijn de gemoederen de afgelopen tijd hoog opgelopen door meerdere verkrachtingszaken. In de nacht van donderdag op vrijdag werd in de staat Uttar Pradesh een negenjarig meisje gevonden dat was gewurgd. Een elfjarig meisje werd woensdag in de staat Chattisgarh verkracht en met een steen geslagen.