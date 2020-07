Doodstraf aanslagpleger marathon Boston moet opnieuw bekeken

De doodstraf die is uitgesproken tegen de pleger van de aanslag op de marathon van Boston in 2013, Dzhokhar Tsarnaev, is voorlopig van de baan. Een federaal beroepshof in Boston heeft bepaald dat er opnieuw een rechtszitting moet komen om te bepalen wat voor straf Tsarnaev krijgt.

De inmiddels 27-jarige uit Kirgiziƫ afkomstige Amerikaan Tsarnaev pleegde een aanslag op de marathon met bommen in een hogedrukpan waarbij drie mensen om het leven kwamen en meer dan 260 gewond raakten. Hij werd in juni 2015 ter dood veroordeeld wat zoals gebruikelijk door advocaten in allerlei beroepsprocedures wordt aangevochten. Tsarnaev pleegde de terroristische aanslag samen met zijn broer Tamerlan die bij een achtervolging door de politie is doodgeschoten.