Dodental slag om Tripoli loopt op

Bij het offensief van de krijgsheer Khalifa Haftar om de Libische hoofdstad Tripoli in te nemen, zijn tot dusver zeker 147 doden gevallen. Ook raakten 614 mensen gewond, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie.

De machtige krijgsheer Haftar gaf zijn manschappen begin april opdracht voor een offensief om de hoofdstad in handen te krijgen. In Tripoli zetelt de door de Verenigde Naties erkende regering van premier Fayez al-Sarraj. Die is voor de verdediging van de stad afhankelijk van milities.

Door de aanhoudende gevechten zijn meer dan 18.000 mensen ontheemd geraakt, blijkt uit de laatste cijfers van het VN-bureau voor de coƶrdinatie van humanitaire zaken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft teams gestuurd om ziekenhuizen bij de hoofdstad te ondersteunen. Die worden geconfronteerd met een toestroom van slachtoffers.