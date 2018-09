Dodental door aanval op parade Iran loopt op

Zeker 24 mensen zijn om het leven gekomen toen schutters het vuur openden tijdens een militaire parade in de Iraanse stad Ahvaz. Ruim vijftig personen raakten gewond, berichten Iraanse media. Veel slachtoffers zouden in kritieke toestand verkeren.

De autoriteiten spreken over zeker vier aanvallers. Zij begonnen volgens sommige berichten te schieten bij een tribune met Iraanse functionarissen. Iraanse media berichten dat de schutters legeruniformen droegen en via een park kwamen aangelopen.

Videobeelden tonen chaotische toestanden. Mannen in militaire uniformen liggen op de grond terwijl kogels door de lucht vliegen. Burgers proberen zichzelf ondertussen rennend in veiligheid te brengen. Er zouden meerdere leden van de Revolutionaire Garde zijn omgekomen. Dat machtige elitekorps staat los van de reguliere strijdkrachten.

Over het lot van de aanvallers bestaat onduidelijkheid. Een legerwoordvoerder zei dat drie schutters ter plekke zijn gedood. Een vierde dader overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens andere berichten zijn twee aanvallers levend in handen gevallen van de autoriteiten.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door meerdere groepen. Het ”landelijk verzet van al-Ahvaz”, een koepelorganisatie voor diverse groepen, zegt achter het bloedbad te zitten. Terreurgroep Islamitische Staat kwam via spreekbuis Amaq met dezelfde bewering, maar kwam niet met bewijs.

De autoriteiten spreken tegen dat IS-strijders de aanval uitvoerden. De schutters zouden zijn getraind door twee Golfstaten, stelde de legerwoordvoerder. Ook zou er een verband zijn met Verenigde Staten en de Israëlische inlichtingendienst Mossad,

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif beloofde dat zijn land „snel en besluitvaardig” zal reageren om Iraanse levens te verdedigen. Hij noemde de daders op Twitter „terroristen die zijn gerekruteerd, getraind en bewapend door een buitenlands regime”.

In meerdere Iraanse steden stonden zaterdag vergelijkbare militaire parades gepland. Daarmee wordt stilgestaan bij het begin van de Iraaks-Iraanse Oorlog in 1980. Dat bloedige conflict duurde acht jaar.