Dodental aardbeving Egeïsche Zee loopt op

Het dodental als gevolg van de aardbeving in het oosten van Egeïsche Zee is opgelopen naar veertien. In Turkije kwamen zeker twaalf mensen om het leven en raakten ruim vierhonderd anderen gewond, meldt de Turkse Autoriteit voor Rampen- en Noodhulpdiensten. Op het Griekse eiland Samos kwamen twee tieners om toen ze onder een instortende muur terechtkwamen.

Reddingswerkers zijn in de getroffen West-Turkse provincie Izmir nog druk bezig met het zoeken naar mensen in zeker zeventien ingestorte of beschadigde gebouwen.

De aardbeving met een kracht van 6,6 vond vrijdag aan het begin van de middag plaats. Het epicentrum lag voor de kust van Izmir en ten noorden van Samos.