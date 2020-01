Dodenaantal en besmettingen virus lopen opnieuw op

Het aantal mensen dat in China gestorven is aan de gevolgen van het coronavirus is opgelopen van 18 naar 25. Het aantal patiënten bij wie het virus is vastgesteld, is opgelopen naar 830, meldden Chinese staatsmedia vrijdag.

Daarmee is het aantal besmettingen met bijna tweehonderd patiënten gestegen: de Chinese overheid sprak eerder van ongeveer 650 besmettingen.

De meeste mensen zijn vooralsnog besmet geraakt in de provincie Hubei, waarvan miljoenenstad Wuhan de hoofdstad. Daar dook het virus voor het eerst op. Het openbaar vervoer in Wuhan en vier plaatsen in Hubei is daarom sinds donderdag stilgelegd.

Ook in andere landen zoals Japan, de VS, Thailand en Vietnam zijn gevallen van het virus ontdekt. In meerdere landen screenen de autoriteiten vliegtuigpassagiers uit China, meerdere luchtvaartmaatschappijen vliegen voorlopig niet op Wuhan.