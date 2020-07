Doden en tientallen arrestaties na kerkdrama Zuid-Afrika

Zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen door een aanval op een kerk in Zuid-Afrika. De politie heeft volgens nieuwssite news24 tientallen mensen opgepakt, onder wie medewerkers van veiligheidsdiensten en de politie.

De politie reageerde ’s nachts op een melding over een schietpartij en een mogelijke gijzelingssituatie bij het gebouw in Zuurbekom. „Een groep gewapende mensen was naar de Modise Kerk gekomen en zou mensen hebben aangevallen die binnen waren”, zei een politiewoordvoerder.

Agenten zouden meer dan veertig arrestaties hebben verricht en zeker 34 vuurwapens in beslag hebben genomen. Ook zijn gegijzelde mensen gered, zegt de woordvoerder. Het zou gaan om mannen, vrouwen en kinderen die kennelijk in het complex woonden.

Het is nog onduidelijk wat precies is voorgevallen bij de kerk. De aanval heeft mogelijk te maken met een vete tussen groepen binnen de geloofsgemeenschap. Er zouden in 2018 al gewonden zijn gevallen bij een confrontatie tussen twee groepen gelovigen. Ook toen zou zijn geschoten.