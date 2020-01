Deel centrum Keulen afgesloten voor ruimen bom

Midden in Keulen is langs de rechteroever van de Rijn een Amerikaanse bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De blindganger wordt dinsdag onschadelijk gemaakt en daarvoor wordt de scheepvaart op de Rijn stilgelegd, de grote Hohenzollernbrug afgesloten en rijden veel treinen niet.

Rond de plek waar de bom maandagavond op de rechteroever tijdens bouwwerkzaamheden werd gevonden, woont bijna niemand. Maar er werken duizenden mensen en er staat een hotel. Onder de bedrijven die worden ontruimd is een studio van RTL. Presentatrice Katja Burkard moet haar programma Punkt 12 vanuit Berlijn presenteren, omdat de studio in Keulen niet kan worden gebruikt. Een nieuwszender van RTL, n.tv, bericht live over de evacuatie van de eigen studio's. Naar verwachting is de bom rond het middaguur onschadelijk gemaakt.