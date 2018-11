Deal Pakistan: geen verzet tegen herziening zaak Asia Bibi

Radicale moslims in Pakistan hebben een „overeenkomst” gesloten met de regering. Daarin wordt bezwaar aangetekend tegen het besluit om Asia Bibi vrij te laten en krijgt een verzoek tot herziening van de zaak ruim baan.

Een woordvoerder van de radicale Tehreek-e-Labaik (TLP) maakte vrijdag bekend dat er een deal was. „We hebben een overeenkomst met de regering.” Op sociale media meldde een bron van de stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) dat de regering zou hebben toegezegd geen bezwaar te maken tegen een herzieningsverzoek van de aanklager. Dat zou betekenen dat de zaak moet worden overgedaan.

Volgens HVC zou Bibi’s naam op de Exit Control List (ECL) zijn geplaatst, zodat ze het land niet kan verlaten. Onduidelijk is of zij wel haar cel uit mag en in afwachting van verdere ontwikkelingen wordt ondergebracht op een andere veilige plek in Pakistan.

Over de verblijfplaats van de woensdag vrijgesproken Pakistaanse christin ontstond vrijdagavond verwarring. Berichten op Twitter dat ze veilig in Canada was aangekomen, werden door andere bronnen weer ontkend. De overeenkomst met de radicale moslims is een teleurstelling voor Bibi en haar familie.

Vrijdag riepen het CDA en D66 de Nederlandse regering op om Asia Bibi naar Nederland te laten komen. Via het programma Shelter Cities zou voor haar een noodvisum voor drie tot zes maanden te regelen zijn.

Radicale moslims protesteren al dagen tegen de vrijlating van Asia Bibi. Ze zijn woedend omdat de christelijke Bibi woensdag door het hooggerechtshof werd vrijgesproken van godslastering. Bibi zat ongeveer acht jaar in de dodencel omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd tijdens een ruzie met buren.

„We zullen pas stoppen als de rechters die het doodvonnis hebben vernietigd, ontslagen worden en Bibi wordt opgehangen”, zei TLP-leider Khadim Rizvi vrijdag.

