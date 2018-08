„De Nederlanders in Colombia zijn in elk geval beschaafd”

Colombianen kennen ons land soms beter dan wijzelf. Nederland spreekt onder hen tot de verbeelding. Over eerlijke kaaskoppen en de eerste circulaire economie ter wereld.

Vraag een Colombiaan naar zijn of haar beeld van Nederland, en je krijgt de meest verrassende antwoorden. Niet altijd correct, maar op zijn minst origineel.

Vicente Lopez, in de rij voor een bakker in hoofdstad Bogota, begint met het uitspreken van zijn zorgen over Nederlands ligging onder zeeniveau. „Er hoeft maar één tsunami overheen te gaan en jullie land verandert in de Laguna van Guatavita (een meer dicht bij Bogota, YB).”

Nee, dan verblijft hij liever op de 2600 meter hoogte van Bogota. Al is het in Nederland wel veel beter gesteld met de criminaliteit en corruptie, stelt Lopez. „In Nederland word je niet overvallen op straat zoals hier, toch? En corruptie wordt bij jullie wel aangepakt. In Colombia komen politici met alles weg.”

Al blijft voor de meeste Colombianen het beeld van Nederland beperkt tot de Naranja Mecanica, zoals ons nationale voetbalteam door heel Latijns-Amerika beter bekendstaat. „Het was tijdens het wereldkampioenschap van 1994 dat ik me voor het eerst bewust werd van het bestaan van Nederland”, zegt grafisch ontwerper Daniel Gonima. „Ik was gefascineerd door Edgar Davids, met zijn futuristische bril en rastahaar, en omdat hij een geweldige voetballer was natuurlijk.”

Melk

Andere zaken die tot de verbeelding spreken zijn hoofdstad Amsterdam, onze kaas, en een imago als grootverbruikers van melk. „Na dat WK hoorde ik over Amsterdam, dat een liberaal paradijs zou zijn, een populaire bestemming voor liefhebbers van stimulerende middelen en met het bekende Red Light District. Maar de rest van Nederland is vooral platteland, meen ik, waar ze veel kaas eten en melk drinken. In de bergen, stel ik me voor.”

Voor anderen zijn de lage landen maar moeilijk uit elkaar te houden. „Nederland, dat is een heel ontwikkeld land, in het noorden van Europa. Maar politiek zijn jullie erg verdeeld, klopt dat?” vraagt student Jean-Pierre („met Franse voorouders”) op het Plaza de Bolivar, in het centrum van hoofdstad Bogota. „Oh, is dat België? Aha.” Hij is even stil. „Oh ja, Nederland is het land met molens en tulpen.”

Of het is geheel onduidelijk waar ons kikkerlandje eigenlijk ligt. „Hebben jullie een strand in Nederland?” vraagt bakkersvrouw Yusne Copete, uit Cartagena. „Ik kan me weinig voorstellen bij het land zelf. Maar de Nederlanders die ik in Colombia heb leren kennen, zijn eerlijk, beschaafd en vriendelijk.”

Fossiel

Maar ik leerde ook nieuwe dingen over mijn eigen land, die me in de afgelopen vier jaar van mijn bestaan als correspondent ontgaan waren.

„Nederland is de eerste circulaire economie ter wereld, al weten de meesten van jullie dat zelf nog niet”, zegt kok en kunstenaar David Taborda, die ik ontmoet bij een bakker in Bogota. „De regering heeft dat zelfs vastgelegd in beleid. Uiterlijk in 2050 moet de hele economie duurzaam zijn. Door te recyclen en minder fossiele grondstoffen te gebruiken, onder andere. Geweldig toch?”

Ik reageer ongelovig, maar wanneer ik het later nazoek, blijkt Tobarda nog gelijk te hebben ook. Hoewel 2050 nog ver weg is, net als het ideaal van de circulaire economie, heeft Nederland in ieder geval wel een duurzaam imago, ver weg, aan de andere kant van de oceaan.

zomerserie Met andere ogen

Hoe kijken buitenlanders tegen Nederland aan? Soms met verrassend andere ogen. In een zevendelige serie geven buitenlanders hun mening over ons land. Deel 4: Colombia.