De Chorakerk is een moskee; dat zie je zo

Toegegeven: qua omvang haalt-ie het niet bij de Hagia Sophia. Maar qua schoonheid gooit de Chorakerk in Istanbul wel degelijk hoge ogen.

Klik op de foto om de fotoserie te bekijken.

Net als de Hagia Sophia stamt de kerk uit de eerste eeuwen van het christendom. In later tijden werd er veel aangebouwd en verbouwd, maar het bleef een kerk – meer dan duizend jaar lang. Pas toen Constantinopel in 1453 door de Ottomanen werd veroverd, werd de Chorakerk een moskee. In 1945 werd die beslissing herroepen en werd de Chora een museum.

Tot vorige week. Het is nu opnieuw een moskee – een lot dat het gebouw deelt met de Hagia Sophia. En het is niet onwaarschijnlijk dat meer monumentale christelijke gebouwen in Istanbul op termijn moeten wijken voor de agenda van de Turkse president Erdogan, die het Ottomaanse verleden graag doet herleven.

Er is één voordeeltje aan dit hele gebeuren: in Turkije zijn monumentale moskeeën gratis te bezichtigen. Entreegeld hoort dus tot het verleden. Maar daar heb je als bezoeker niet zoveel aan als de eeuwenoude mozaïeken straks worden afgedekt, zoals ook in de Hagia Sophia is gebeurd. Naar de Chora kom je als bezoeker juist vanwege de overweldigende hoeveelheid goed bewaard gebleven mozaïeken en muurschilderingen. Als die allemaal achter doeken verdwijnen, lijkt het gebouw straks meer op een project van de beroemde inpakkunstenaar Christo dan op een moskee.