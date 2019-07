Cuba verwacht 10 procent minder toeristen

Cuba houdt door de economische sancties van de VS rekening met een terugloop van het aantal buitenlandse bezoekers met 10 procent in vergelijking met 2018. De minister van Toerisme Manuel Marrero Cruz liet in het parlement weten er dit jaar hooguit 4,3 miljoen te verwachten.

Marrero beloofde volgens de staatskrant Granma niettemin flinke investeringen in de toeristische sector, een van de belangrijkste inkomstenbronnen van het land, onder meer door uitbreiding van de hotelaccommodatie.

De regering-Trump beperkte in juni het reizen van Amerikaanse burgers naar de communistische eilandstaat. Cruiseschepen mijden Cuba sindsdien. Tot april waren die goed voor 409.000 bezoekers. De strafmaatregel scheelt in de tweede helft van 2019 meer dan 560.000 passagiers die in Havana geld komen uitgeven.

Cuba heeft financieel ook veel last van de aanhoudende crisis in Venezuela. De samenwerking met socialistische broeders in Caracas, de reden voor Trump om sancties te treffen, is op een laag pitje komen te staan. Cuba steunt de omstreden Venezolaanse president Nicolás Maduro nog wel.