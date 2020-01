‘Criminelen Hongkong doen hun voordeel met massaprotesten’

De politie in Hongkong stuurt noodgedwongen rechercheurs de straat op om te patrouilleren. De autoriteiten reageren zo op stijgende criminaliteitscijfers. Boeven maken volgens de krant South China Morning Post dankbaar gebruik van het feit dat de politie de handen vol heeft aan antiregeringsprotesten.

De krant bericht dat het aantal meldingen van inbraken in de eerste elf maanden van vorig jaar 44 procent hoger lag dan in dezelfde periode in 2018. Massale demonstraties zouden in die periode een zware wissel hebben getrokken op de politie. Het aantal aangiften van overvallen nam volgens officiële cijfers toe met 28 procent.

Een hoge politiefunctionaris zegt dat agenten nodig waren bij de demonstraties en om politiebureaus te verdedigen. Hij waarschuwt dat het ook moeilijker is geworden om zaken op te lossen. Tijdens protesten zijn veel bewakingscamera’s vernield en burgers zouden ook negatiever tegenover de politie staan.