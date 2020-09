Covid-19-beleid Israël chaotisch door politieke strubbelingen

Samenhang en orde is ver te zoeken in het coronabeleid van Israël. De regels veranderen voortdurend, het publiek weet niet meer waar het aan toe is en een oppositieleider heeft de burgers zelfs opgeroepen de regels van de staat te negeren.

Met professor Ronni Gamzu heeft Israël een uitstekende coördinator benoemd in de strijd tegen het coronavirus. Hij is directeur van het Sourasky Medisch Centrum in Tel Aviv en staat dagelijks in contact met andere professionals om het land uit de crisis te leiden waar het zich nu in bevindt. Daarbij houdt hij rekening met de volksgezondheid en de economie. Maar de van corruptie verdachte premier Benjamin Netanyahu van Likud heeft andere problemen aan zijn hoofd.

Netanyahu wil corona-vergoeding voor alle Israëli's

Gamzu kwam zondag met het advies de tien steden waar zich de meeste besmettingen bevinden onder een lockdown te plaatsen. Dat zijn vooral Arabische en ultraorthodoxe Joodse steden. Dat is hard nodig, want het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen is in Israël opgelopen tot meer dan 2000 per dag. Toen de leiders van de ultraorthodoxe partijen dat plan woedend van tafel veegden, besloot de regering in veertig steden een beperkte avondklok in te stellen die maandagavond in had moeten gaan. Dat ging echter ook niet door, na onenigheid met de burgemeesters. Mogelijk gaan de uitgaansbeperkingen nu dinsdagavond in.

Netanyahu kan de orthodoxe partijen niet voor het hoofd stoten, want hij heeft ze nodig als huidige en toekomstige coalitiepartners. De krant Ha’aretz schreef dinsdag in een hoofdcommentaar dat ultraorthodoxe politici Netanyahu’s afhankelijkheid van hun steun uitbuiten. „Ze weten, net als Netanyahu, dat hij van hen afhankelijk is om politiek te overleven en ook voor zijn toekomstige pogingen om aan het recht te ontsnappen.”

Avigdor Lieberman van oppositiepartij Yisrael Beytenu riep het publiek op te handelen „in overeenstemming met het gezonde verstand en niet in overeenstemming met de richtlijnen van de regering.” Netanyahu schreef daarop een boze brief aan de leiders van alle oppositiepartijen, waarin hij hen beschuldigde het land schade te berokken en anarchie aan te moedigen.

Ontevredenheid

Ondertussen lijkt de ontevredenheid over Netanyahu toe te nemen. In de peilingen is de ultrarechtse Yemina van Naftali Bennett inmiddels de grootste oppositiepartij.

Ook The Jerusalem Post, de krant die doorgaans de rechtse lijn onder Netanyahu steunt, valt hem af. De krant schreef dat de regering de lockdown in het voorjaar niet gebruikte om methoden te ontwikkelen om contacten te traceren of efficiënt te testen.

De Post wees ook op de draai die Netanyahu maakte rond de pelgrimage van de zogenaamde Bratzlaver chassidiem. Aanvankelijk schaarde de premier zich achter de lijn van prof. Gamzu en minister van Gezondheid Yuli Edelstein dat de pelgrimage dit jaar vanwege corona niet door kan gaan. Maar toen de ultraorthodoxe partijen zijn kabinet dreigden te laten vallen, zei hij dat er een compromis moest worden bereikt.

De krant vatte het probleem samen met de stelling dat de meeste burgers inmiddels denken dat politici „meer geïnteresseerd zijn in wat het virus kan betekenen voor hun politieke carrière en minder in hoe zij het werkelijk kunnen uitroeien.”