Corbyn krijgt spoeddebat over besluit May

Jeremy Corbyn heeft een spoeddebat gevraagd over het besluit van premier Theresa May de stemming in het parlement over haar brexitdeal uit te stellen. Een aantal Conservatieven steunde de wens van de Labourleider. De leden van het Britse Lagerhuis komen dinsdag bijeen. Ze krijgen drie uur de tijd. Dat heeft voorzitter John Bercow toegezegd.

De regering keurde maandagavond formeel het uitstel van stemming, die May zou hebben verloren, goed. De minister van Werkgelegenheid Amber Rudd stak de geplaagde May een hart onder de riem. Ze zei niet te geloven dat de dagen van de premier nu echt zijn geteld. „Daar ben ik het absoluut niet mee eens”, antwoordde ze op een vraag van BBC of het akkoord over het afscheid van de EU nu dood is en daarmee ook het premierschap van May.

Rudd hield vol dat de afspraak van May met Brussel over onder meer de zogenoemde ‘backstop’ een verzekeringspolis is die ervoor zorgt dat een fysieke grens tussen Ierland en Noord-Ierland niet terugkomt. De intentie is bovendien dat het om een tijdelijk vangnet gaat. May wil met de regeringsleiders van de EU gaan praten om daarover nog meer garanties te krijgen.