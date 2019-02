Commissie: geen samenzwering Trump en Rusland

Een Amerikaanse senaatscommissie die al twee jaar onderzoek doet naar een eventuele samenzwering van Donald Trump en Rusland voor de verkiezingen van 2016, heeft vooralsnog geen enkel duidelijk bewijs opgeleverd. Bronnen uit zowel Republikeinse als Democratische hoek van de commissie hebben dit volgens NBC gezegd. Het onderzoek is in een slotfase.

De twee kampen zijn het niet eens over de interpretatie van alle feiten in het onderzoek. Er zijn contacten tussen Russen en campagnemedewerkers van Trump geweest. Russen werkzaam bij inlichtingendiensten zouden mogelijk hebben geprobeerd Trump een handje te helpen met het lekken van e-mails van de Democratische tegenspeelster Hillary Clinton. Maar een samenzwering tussen de campagnemedewerkers van Trump en Rusland is niet aantoonbaar volgens de commissie.